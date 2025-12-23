"Тяжёлый удар": Разин рассказал о давнем «конфузе» Юры Шатунова

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин «достал очередной скелет из шкафа» — рассказал о давнем «конфузе» легендарного певца Юры Шатунова в Ставрополе, пишет «Комсомольская правда».

По его словам, солист «сильно подставил» его во время концерта в Ставрополе в конце 80-х – начале 90-х. Он добавил, что перед самым концертом Юра в силу ряда обстоятельств отказался выступать.

«Я стал петь репертуар «Ласкового мая» только из-за того, что в Ставрополе Юра не стал выходить на сцену. Он нанёс мне самый тяжёлый удар», — отметил Разин.

В связи с этим, Разину пришлось самому выйти на сцену и исполнить композиции Шатунова. Он уточнил, что публика встретила его с аплодисментами, а Юра в это время «плакал на диване, завидовал, что кому-то, кроме него, удалось взбудоражить публику».

В Краснодаре рассмотрят жалобу вдовы Юрия Шатунова об авторстве песен

Журналисты заметили, что жители Ставрополя совершенно иначе говорят о том концерте.

«Это был 89-90 год. Мы приехали классом на концерт в филармонию. Все ждали Юру Шатунова, естественно. Но вышел Андрей Разин, который сказал, что Шатунов болен, и поэтому концерт будет давать он. Мы были очень разочарованы, но деваться было некуда. Нам пришлось отслушать Андрея Разина. Отвратительно пел, ужасный голос», — уточнила зрительница.

Ранее представитель Разина в России Александр Жарков сообщил, что продюсер посетил США с тем, чтобы сделать операцию. Он добавил, что у шоумена нет американского гражданства.