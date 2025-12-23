Лепс объяснил, почему отложил свадьбу: «Дело не в деньгах»
Народный артист России Григорий Лепс опроверг слова невесты Авроры Кибы о переносе свадьбы из-за нехватки денег.
Лепс объяснил, что «дело не в деньгах», а в непростой ситуации в России.
«Деньги я найду, иногда они у меня водятся. Но атмосфера, грубо говоря, не располагает к тому, чтобы мы устраивали какие-то шикарные», — отметил артист.
Лепс рассказал, что собирается попросить разрешение у президента России Владимира Путина о проведении свадьбы. Если политик позволит, то торжество состоится. Артист подтвердил, что собирается пригласить на бракосочетание президента.
«Может и придет», — добавил певец.
В интервью Мариам Тилляевой Аврора Киба заявила, что отложила свадьбу с Григорием Лепсом из-за денег. Блогерша объяснила, что она и Лепс планируют дорогостоящую свадьбу, которую сейчас не могут позволить.
«Надо бы еще подкопить, потому в наши непростые времена гулять свадьбу на такое количество гостей — это не очень уважительно. Поэтому пока это событие откладывается, потому что у нас гостей под 700 человек. Не хотелось бы пренебрегать нашими культурными ценностями», — заявила девушка.