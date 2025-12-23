Телеведущая Юлия Барановская призналась в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что хочет сыграть Бабу Ягу.

Барановская назвала Бабу Ягу любимым персонажем, который ей очень близок. По словам, иногда она в минуту из «доброй феи» может превращаться в «мегеру».

«Мне кажется, она до конца не раскрыта, потому что в Бабу Ягу может превратиться любая женщина, если с ней в какой-то момент жизни неправильно поступить», — поделилась знаменитость.

В апреле Барановская понадеялась когда-нибудь отправиться в космос. Телеведущая уверила, что не шутит. Она считает, что все возможно.

Юлия Барановская наиболее известна как ведущая шоу «Мужское / Женское». Она воспитывает троих детей футболиста Андрея Аршавина: Артема и Арсения, а также дочь Софью. Барановская и Аршавин расстались в 2013 году, и почти семь лет спортсмен не виделся с детьми. Экс-футболист в 2019 году возобновил общение с Артемом, Софьей и Арсением, о чем он сообщал в соцсетях.