Филипп Киркоров стал участником большого концерта. На сцену поп-король вышел в приподнятом настроении под овации зала. Видимо, теплый прием публики его так вдохновил, что Фил решился на неожиданное откровение: он прилюдно рассказал о том, что является самым главным в жизни.

- Это великое слово любовь, - начал Филипп Бедросович. - Оно магически влияет на нашу жизнь. Так важно встретить того единственного человека в своей жизни, которой с тобой разделит и радости, и печаль… Это самое главное в жизни!

Зрители задались вопросом: встретил ли такого человека сам Филипп? Напомним, недавно он в разговоре с журналистами признался, что не ведет распутный образ жизни, потому как у нее имеется вторая половинка. Впрочем, дальше развивать эту мысль он не стал.

- В этом году исполняется сорок лет, как меня впервые показали по телевизору, - продолжил Киркоров. - Мне не верится в эту цифру. Это так было давно: тогда и наша страна называлась по-другому. Все эти сорок лет я старался привнести в вашу жизни самое главное - чувство любви. И пел я все эти годы лучшее, любимое и только для вас. - И, надеюсь, еще буду петь, - подытожил Филипп, сорвав в этот вечер одни из самых громких зрительских оваций.

А за кулисами его атаковали маленькие участники концерта. Они на весь коридор скандировали его имя, а, увидев поп-короля за кулисами, стали активно с ним фотографироваться. Киркоров таким вниманием был растроган.