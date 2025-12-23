Российская певица назвала Долину посмешищем

Российская певица Виктория Цыганова назвала Ларису Долину посмешищем из-за реакции публики на ее выступления. Соответствующий пост она опубликовала в своем Telegram-канале.

Цыганова заявила, что народную артистку России «освистали на главном новогоднем мероприятии страны», и опубликовала серию видео, на которых зрители выражают недовольство присутствием Долиной на сцене.

«Теперь Долина сталкивается не с бурными овациями, а с недовольным ропотом и оскорблениями», — подчеркнула Цыганова.

Певица отметила, что не знает, зачем ее коллега продолжает выступать перед публикой, «которая ее ненавидит».

«Неужели она настолько оторвана от реальности, что даже не понимает, каким посмешищем выглядит?» — высказалась Цыганова.

Лариса Долина 21 декабря впервые вышла на сцену после объявления решения Верховного суда по квартире, которую продала исполнительница. Она выступила на концерте «Рождество Григория Лепса». Отмечалось, что певица столкнулась с неодобрением публики, ее выход на сцену сопровождался свистом и неодобрительным гулом.