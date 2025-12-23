«Сама поставляла мужу любовниц». Товстик уличили во лжи

Мария выступила с заявлением о жизни Елены и Романа

Конфликт семей Товстиков и Дибровых, который, казалось, уж начал угасать, вспыхнул с новой силой. Поводом для очередной волны обсуждений стало резонансное интервью Елены Товстик на канале Ксении Собчак. Многодетная мать рассказала все, что ее так сильно гложет. В ходе беседы прозвучало большое количество обвинений. Речь зашла и о бывшей подруге их с Романом семьи — титулованной спортсменки Марии Эстер-Трубицыной. Когда Товстики расстались, она много чего про них рассказала.

Реакция триатлонистки последовала незамедлительно. В ответном видео мастер спорта международного класса заявила, что большая часть слов Елены — полная ложь. Мария перешла в контрнаступление, раскрыв шокирующие детали быта на Рублевке: по ее словам, Елена лично подбирала супругу любовниц в обмен на сохранение роскошного образа жизни.

«У меня были нормальные отношения, традиционные. А не как у вас с Романом, где ты сама поставляла ему любовниц, которые тебе нравились… Ну а взамен ты получала красивую жизнь на Рублевке», — заявила Мария.

Что же касается обвинений в зависимостях, то Мария высказалась уклончиво. Она не стала отрицать наличие определенных эпизодов в прошлом, но подчеркнула, что Елена намеренно искажает факты. По словам спортсменки, она принимала некие легкие вещества. Сейчас в ее жизни их уже нет.