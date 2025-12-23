Лариса Долина продолжит выступать, несмотря на холодное отношение части фанатов из-за ситуации с квартирой. Об этом Telegram-каналу Свита Короля рассказали в окружении певицы.

По словам источника, звезда не считает себя в чем-то виноватой. Долина на собирается на время уйти со сцены, чтобы слушатели успокоились. Такой поступок для звезды сродни проявлению слабости. Кроме того, Лариса Александовна надеется, что за январские праздники все уладится.

«Говорит, что она не сделала ничего плохого, поэтому не видит причин для ухода со сцены. Она уверена, что за новогодние праздники все хорошо отдохнут, успокоятся, посмотрят на ситуацию иначе и уже не будут считать ее виноватой во всех грехах. Уйти сейчас было бы слабостью», — рассказали в окружении певицы.

Назван срок выселения Долиной из квартиры

Первый сольный концерт Ларисы Долиной в 2026 году отменили. Мероприятие решили не проводить из-за «нездорового внимания» аудитории.