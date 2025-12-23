Нелегкий брак Галкина* и Пугачевой: разлуки, споры и статус иноагента

Алла Пугачева и Максим Галкин* (признан Минюстом РФ иностранным агентом) 23 декабря отмечают 14-летие со дня свадьбы. Вместе артисты провели уже более 24 лет, сумев пережить споры, разлуки и статус иноагента, который комик получил на фоне своих громких высказываний о России. Starhit вспомнил историю отношений супругов в их годовщину.

Споры об искренности

Изначально в серьезность намерений Галкина* никто не верил: поклонники сомневались, что он искренне полюбил женщину на 27 лет старше. Встреча артиста с Пугачевой произошла на музыкальном фестивале в Витебске, причем, по легенде, познакомил их Филипп Киркоров. Впоследствии юморист подчеркивал, что не он стал причиной развода певцов, ведь в 2001 году Пугачева и Киркоров уже жили в разных концах Москвы.

Галкин* признавался, что мечтал познакомиться с Пугачевой, как любой любитель российской музыки, но неожиданно получилось, что он узнал артистку как человека. Знаменитости быстро перешли на «ты», а после танца на дне рождения Петра Шаболтая роман быстро закрутился.

В 2005 году Киркоров и Пугачева развелись, а обвинять Галкина* в «угоне» чужой жены перестали. При этом хейтеры пророчили паре скорый разрыв, так что известие о росписи и торжестве в московском ресторане в 2011 году сочли за попытку пропиариться. Однако супруги не расставались, а когда у них появились дети Лиза и Гарри, то предположения скептиков разбились о реальность.

Пугачева покинула сцену, чтобы больше времени проводить с наследниками. С тех пор Галкин* превратился в главного кормильца в семье, хотя ранее его считали чуть ли не альфонсом, уцепившимся за славу Примадонны.

Отметим, что юморист вырос в семье генерал-полковника и жил в роскошной квартире у метро «Новые Черемушки». После смерти отца комик и его брат Дмитрий унаследовали от него элитную недвижимость. Еще в 2004 году артист задумался о постройке собственного замка, для чего скупил участки в деревне Грязь. Он оформлен на Галкина*, так что даже в случае развода Пугачева не имеет прав претендовать на половину дома.

Разрушение репутации

Отношение общества к детям Галкина* и Пугачевой можно назвать умилением. Двойняшки стали звездами соцсетей и миллионы людей следили, как они учатся, танцуют и поздравляют родителей с праздниками. Частичка теплоты пользователей переходила и к их родителям.

Все изменилось 24 февраля 2022 года, когда юморист раскритиковал начало спецоперации на Украине. Уже в марте жители Архангельска пришли в кассы местного концертного зала, чтобы сдать билеты. Программу отменили, а после еще ряда высказываний о ситуации пародист лишился всех рекламных контрактов и потерял место ведущего программы «Сегодня вечером».

Вскоре пара улетела в Израиль, где у Галкина наметился новый виток карьеры. Супруги поселились в роскошном особняке в Кесарии — он принадлежит брату артиста.

В России его критиковали, порой касаясь и подробностей личной жизни. Негативно о нем высказывалась и Маргарита Симоньян, и Михаил Шахназаров, и Тигран Кеосаян. Масла в огонь подливал и сам Галкин* — например, высмеивая Ольгу Скабееву и Владимира Соловьева.

Каникулы или переезд?

Пугачева летом 2022 года высказывалась о происходящем кратко. Например, опровергла слухи о грядущем разводе, поддержала одно из видеообращений мужа, изредка отвечала на колкости.

В июле 2022-го Алла Борисовна приехала с детьми в Юрмалу, где в августе намечался концерт Галкина*. День семьи, любви и верности супруги провели вместе, ну а в конце месяца муж отправился в тур по странам Европы и Австралии, разлучившись с близкими. В конце лета Пугачева посетила Москву, но без супруга. 1 сентября знаменитость заметили на линейке в столичной гимназии, а Галкин* отметился в Новой Зеландии.

16 сентября 2022 года Галкина* внесли в список иноагентов. Тогда и супруга попросила включить ее в этот перечень.

«Обращение в Минюст РФ. Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком. Настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни и свободы слова», — заявила тогда Пугачева.

Через некоторое время певица забрала детей и вернулась в Израиль — предположительно, к этому шагу Пугачева была готова, поскольку заранее попросила медкарты и личные дела двойняшек у руководства гимназии. Ходили слухи, что замок в деревне Грязь выставлен на продажу, однако позднее внук знаменитости Никита Пресняков информацию опроверг.

Длительная разлука

Поклонники тем временем переживали, что супруги никак не могут встретиться после разлуки. Пока Пугачева жила в Израиле, Галкин* работал в Испании. Из-за этого они не смогли отметить 21 годовщину отношений в ноябре 2022 года.

Через неделю Галкин* выкроил время в графике и приехал к семье — прогулку он запечатлел на видео. Затем супруги посетили спектакль «Берегите ваши лица» в Тель-Авиве. После этого комик и артистка стали посещать выступления других уехавших из России артистов, порой перетягивая внимание на себя.

В России тем временем поклонники стали отворачиваться от пары, считая их предателями. В СМИ появляются новости о возможных неприятностях для Пугачевой и Галкина* — о том, что певицу могут лишить звания народной артистки, а у юмориста забрать недвижимость. Однако фанаты уверены, что отношения знаменитостей не рухнут из-за очередных сложностей.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом.