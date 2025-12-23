В Краснодаре рассмотрят жалобу вдовы Юрия Шатунова об авторстве песен

В апелляционной инстанции Краснодарского краевого суда рассмотрят жалобу вдовы певца Юрия Шатунова на решение Хостинского районного суда Сочи об установлении авторства песен музыкальной группы "Ласковый май" за продюсером Андреем Разиным, сообщает ТАСС.

Суд определил удовлетворить заявление Светланы Шатуновой и восстановить пропущенные процессуальные сроки на решение Хостинского районного суда от 20 февраля 2007 года по гражданскому делу по заявлению Разина об установлении факта авторства песен.

По словам судьи, заявление можно обжаловать в апелляционной инстанции Краснодарского краевого суда. Как уточнил представитель Шатуновой Олег Ситников, апелляционная жалоба на решение суда уже подана.

Хостинский районный суд Сочи 4 декабря рассмотрел ходатайство Андрея Разина о возобновлении и пересмотре дела о защите авторских прав из-за вновь открывшихся обстоятельств.

Ранее Светлана Шатунова и дети певца обратились с иском к Андрею Разину с требованием признать за ними исключительные права на 23 песни, среди которых "Белые розы", "Седая ночь" и "Розовый вечер".

Суд удовлетворил исковые требования семьи Шатунова. Андрей Разин не смог обжаловать отказ в правах на песни в Верховном суде РФ. Рассмотрение ходатайства продюсера отложили на 19 января 2026 года.