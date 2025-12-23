Данила Поперечный* обжаловал решение об отказе снять с него статус иноагента
Комик Данила Поперечный* обжаловал в Верховном суде РФ решение об отказе исключить его из реестра иностранных агентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.
«Двадцать второго декабря 2025 года поступила жалоба Поперечного Данилы Алексеевича*», — говорится в документах.
Напомним, Данилу Поперечного* признали иностранным агентом в июне 2024 года. Причиной стали высказывания комика против проведения спецоперации и работа с иностранными площадками, находящимися под контролем зарубежных структур. Решение об отказе снять с него этот статус было принято в том же году.
Известно, что сейчас стендапер проживает в США — вместе с супругой Полиной Чистяковой он перебрался в Лос-Анджелес в 2023 году.
* Признан иноагентом в РФ.