«Бьет в самое сердце»: Володина откровенно высказалась об Олесе Иванченко

Астролог Василиса Володина дала неоднозначную оценку новому шоу «Натальная карта» с Олесей Иванченко. Высказавшись в программе «Alekó In My Bag», Володина призналась, что не увидела прямой связи проекта с астрологией, однако щедро похвалила саму ведущую, передает Super.ru.

По словам астролога, она посмотрела один выпуск, чтобы разобраться в формате. Итогом стали комплименты в адрес Иванченко. Володина назвала ее прекрасной, умной и очень энергичной, отметив, что успех ведущей абсолютно заслужен.

«В ней куча энергии. Образ, который бьет в самое сердце», — резюмировала Василиса.

Она подчеркнула, что для популярности человеку нужны интеллект, внешность и активность — и все это, по ее мнению, у Олеси Иванченко есть.

Ранее певец Прохор Шаляпин открыто признался в симпатии к юмористке и актрисе Олесе Иванченко. В недавнем интервью он заявил, что Иванченко сильно отличается от своих коллег по шоу-бизнесу, большинство из которых неинтересны и «на одно лицо».