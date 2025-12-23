Аглая Тарасова впервые за долгое время вышла на связь с многочисленными поклонниками. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" актриса обратилась за помощью ко всем неравнодушным.

Она попросила поддержать финансово актера Дмитрия Поднозова, у которого диагностирован рак легких с метастазами в мозг.

"Диме очень нужна наша помощь, друзья", - коротко сообщила Тарасова.

Буквально накануне, 22 декабря, стало известно о смертельно опасном диагнозе известного актера. Ситуация настолько серьезна, что был объявлен сбор финансовой помощи артисту, который прославился в основном ролями отрицательных персонажей. Как минимум ближайшие полгода Дмитрий Поднозов не сможет работать, поэтому вопрос о средствах, которые позволят ему просто лечиться и восстанавливаться, стоит особенно остро.

Приговоренная к трем годам актриса Аглая Тарасова обратилась к народу за помощью

Отметим, что Аглая Тарасова сама переживает тяжелые времена. Месяц назад Домодедовский суд вынес приговор актрисе по делу о контрабанде наркотиков: три года условно и штраф в размере 200 тысяч рублей.