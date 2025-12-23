Осужденная на три года актриса обратилась к фанатам за помощью

Актриса Аглая Тарасова впервые после вынесения приговора обратилась к фанатам — дочь Ксении Раппопорт попросила поклонников о помощи. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По данным газеты, 28 августа актрису задержали в аэропорту Домодедово с вейпом, внутри которого находилось 0,38 грамма масла каннабиса. Против Тарасовой возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.

26 ноября Домодедовский горсуд признал артистку виновной по делу о контрабанде наркотиков, назначил ей три года условно и обязал выплатить штраф в 200 тыс. рублей.

Тарасова разъяснила, что Дмитрию Поднозову требуется помощь — актер находится в очень тяжелом состоянии из-за рака легких с метастазами в мозг. Болезнь развивается очень быстро, на лечение требуются немалые деньги.

«В ближайшие полгода Дмитрий не сможет работать. Сейчас еще не до конца понятно, какое именно лечение и в каком порядке будет проводиться. Но уже сейчас необходимо оплачивать консультации, анализы, все перемещения, многочисленные сопутствующие процедуры», — пояснила Аглая.

Ранее руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский сообщил, что Аглае Тарасовой могут заменить условный срок на реальный в случае нарушения конкретных обязанностей, указанных в приговоре суда.

Адвокат объяснила мягкость приговора актрисе Тарасовой по наркотической статье

По его словам, чаще всего к таким нарушениям относятся неоднократная неявка на регистрацию, неявка по вызову уголовно-исполнительной инспекции и смена места жительства без разрешения инспекции.

Также основанием для замены наказания может стать уклонение Тарасовой от возмещения вреда, причиненного преступлением, и совершение нового преступления, резюмировал Хаминский.