Долиной предрекли скорое завершение карьеры

Продюсер Андрей Ковалев заявил, что народная артистка России Лариса Долина может в ближайшее время завершить карьеру из-за невостребованности. Его слова передает «Абзац».

© Global look

Ковалев уточнил, что из-за скандала с квартирой Долина потеряла доверие слушателей, билеты на ее выступления продаются с трудом. Известно, что зрители холодно приняли артистку на концерте «Рождество Григория Лепса», который состоялся 21 декабря. Теперь ее выход на сцену сопровождается не громкими аплодисментами, а свистом и неодобрительным гулом или же вовсе молчанием.

По мнению продюсера, отношение публики говорит о том, что музыкальная карьера Долиной закончена. Спикер допустил, что со временем скандал забудется, но за это время забудут и саму певицу.

«Где бы она сейчас ни выступала, ее будет встречать свист. И в конце концов организаторы концертов поймут, что это просто бессмысленно», — заключил Ковалев.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что ситуация, связанная с квартирой Ларисы Долиной, не имеет отношения к искусству и творчеству. Он подчеркнул, что певица является в этой ситуации жертвой мошенников и произошедшее не должно влиять на ее выступления.