Лепс объяснил, почему не может жениться на Авроре: "Буду писать письмо президенту"

В 2024 году Григорий Лепс представил публике свою новую возлюбленную. Артист появился на красной дорожке в сопровождении юной красавицы Авроры Кибы.

Пара объявила, что готовится к свадьбе. Называли и дату торжества.

"Поженимся летом", — говорил Григорий.

Однако сколько ни ждали поклонники Лепса, грандиозного события так и не случилось.

При этом пара продолжает выходить в свет вместе, демонстрируя идиллию в отношениях. Более того, Аврора с завидной регулярностью выкладывает в Сети сообщения, касающиеся ее личной жизни. А однажды она и вовсе назвала себя женой.

И вот теперь на презентации нового сезона "Шортс шоу" Мариам Тилляевой Григорий Лепс и Аврора Киба снова появились вместе и наконец расставили все точки над i в вопросе их свадьбы. Знаменитый певец объявил, что не может жениться без разрешения президента.

"Мы сейчас в не очень простое время живем… Деньги я найду, иногда они у меня водятся. Но атмосфера... не располагает к тому, чтобы мы устраивали какие-то шикарные... Буду писать письмо президенту, чтобы он позволил", - объяснил Лепс.

Кроме того, певец заявил, что намерен пригласить на свадьбу Владимира Путина, передает "Звездач".

Однако не только в "непростом времени" дело. Аврора Киба уверяет, что на свадьбу требуется ну уж очень много денег, потому что планируется грандиозное торжество на семь сотен гостей.