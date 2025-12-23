Новый «голый» скандал Киркорова: эпатажные замашки и разговор о «родном человеке»

Певец Филипп Киркоров снова попал в «голый» скандал. Как сообщает «Царьград», спустя три месяца после резонансного интервью его экс-супруги Аллы Пугачевой артист решил прокомментировать ее слова о браке, заключенном «ради помощи», однако совершил новую эпатажную выходку.

«Я ей благодарен»

Напомним, что в нашумевшем интервью Пугачева рассказала, что приняла решение о браке с Киркоровым после просьбы его матери, которая тяжело болела онкологией.

«Не оставляй его, будь как мать ему», — рассказывала артистка.

Киркоров игнорировал тему, однако в недавнем выпуске шоу «Натальная карта» он прервал молчание. Певец попытался уйти от прямого ответа, однако дал понять, что не считает слова экс-супруги упреком.

«А что она такого сказала? Она просто вспоминала о нашей жизни… Я ей благодарен, и она мне», — сказал Киркоров.

По его мнению, 11 лет вместе были «прекрасной жизнью», а все остальное — «издержки шоу-бизнеса», без которых публичная биография почти невозможна. При этом Киркоров, обсуждая свое прошлое, избегал драматизации.

«Основа любого брака — взаимопомощь. Иначе нет доверия», — заявил Киркоров.

Артист отметил, что для него не так важно, с чего начиналось. Важнее для Киркорова то, что они дали друг другу за годы совместной жизни.

Отметим, что после интервью Пугачевой бывший продюсер Киркорова Леонид Дзюник обвинял певицу в том, что она якобы «обобрала» супруга и жила за его счет, пока ее проекты терпели неудачу. Эти слова музыкант решил не комментировать.

Эпатажная выходка и разговор о «родном человеке»

От прошлого Киркоров перешел к настоящему и откровенно признался, что раньше хаотичные связи занимали в его жизни много места. Пандемия, по его словам, стала моментом, когда «появилась пауза и полезли всякие глупости в голову».

«Секс важен, но только с близким, родным человеком. А все эти похождения, гульки — несерьезно, это все только портит», — заявил Киркоров.

Отметим, что артист, несмотря на подобную риторику, решил вести себя эпатажно. Например, в один момент он задрал кофту и предложил потрогать его мышцы ведущей Олесе Иванченко — блогеру вдвое его моложе. Девушка попыталась отговориться, однако Киркоров схватил ее руку и поводил ладошкой по своему животу.

«Что же — в один голый скандал Киркоров уже год назад вляпался с очень неприятными для себя последствиями, вплоть до отмены на ТВ. Видимо, не хватило?», — пишет телеканал.

Кроме того, знаменитость продолжает попадать в скандалы. Например, недавно его концертный директор Максим Ситник подрался с блогером Суадом Муратовичем на открытии катка на Красной площади.

Отдельная история связана с каменщиком Георгием Барановским — певец пытается отсудить у него 11 млн рублей за якобы имеющиеся дефекты в работе. Во время экспертизы стороны едва не дошли до драки, а Барановский заявил о встречном иске и расходах на защиту репутации — строитель уверен, что дефекты в полах, стенах и лестницах остались от других рабочих.