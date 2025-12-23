Валерий Леонтьев потерял близкого друга

Валерий Леонтьев потерял друга. Стало известно о смерти Николая Денисова. Он снимался в кино, играл в театре и писал песни. Денисов — поэт-песенник, создавший множество хитов, в частности, для Валерия Леонтьева. Среди них — "Ночной звонок", "Кленовый лист", "Ягодка моя" и другие. Денисову было 80 лет.

Прославленный артист узнал о смерти близкого друга ночью. Ему позвонили с печальной новостью и буквально огорошили. Валерий Леонтьев признался, что сначала не поверил своим ушам и подумал, что ему все это только кажется.

"Я все узнал той же ночью из телефонного звонка. Я надеялся, что мне это приснилось… Но — нет…" - грустно сообщил Валерий Леонтьев "МК".

Отметим, что ранее певец скорбел по другому своему знакомому, композитору Юрию Чернавскому. Маэстро много работал с такими отечественными артистами как Алла Пугачева, Владимир Пресняков, Валерий Леонтьев. Последние годы Чернавский жил в США, однако, не смотря на жизнь в Лос-Анджелесе, никогда не отказывался от русскоязычной публики.