Барри Манилоу отказался от концертов из-за рака

Американский певец Барри Манилоу отказался от январских концертов из-за найденного у него рака легких. Об этом 82-летний артист рассказал на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Манилоу, томография показала раковое образование в его левом легком. 82-летнем Манилоу предстоит операция.

Рак выявили в ходе осмотра, назначенного после шести недель лечения от непроходящего бронхита. Певец уверен, что ему очень повезло — рак удалось обнаружить на ранней стадии.

Концертную деятельность Манилоу планирует возобновить уже в феврале выступлением в Лас-Вегасе.

Наибольшую популярность Барри Манилоу принес диско-хит «Copacabana». Он также записал несколько «платиновых» альбомов и получал премии «Эмми» и «Грэмми».

Накануне у российского актера Дмитрия Поднозова обнаружили рак легких с метастазами в мозг. Состояние Поднозова, известного по ролям в сериалах «Тайны следствия» и «Литейный», оценивается как тяжелое. Лечение еще не определено, все его спектакли отменены на ближайшие полгода.