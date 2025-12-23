В России порассуждали о причине ухода Пугачевой со сцены

Певица Алла Пугачева была вынуждена сойти со сцены в связи с недостаточным влиянием в индустрии, которого не хватало для давления на конкурентов. Об этом заявил публицист и телеведущий Анатолий Вассерман на подкасте «Бородин в эфире», выпуск опубликован на YouTube.

Кроме того, артистка покинула музыкальный олимп и по состоянию здоровья, считает Вассерман.

Раскрыт «грязный секрет» Пугачевой

Он заявил, что сейчас Пугачева оказалась в позиции, которую можно охарактеризовать как феномен «слепоты эмигранта». Его можно назвать явлением, при котором покинувший страну человек продолжает быть ориентированным на устаревшие представления и воспоминания.

Ранее друг Аллы Пугачевой, композитор Андрей Мисин объяснил ее проблемы с голосом. По его словам, они связаны с влиянием климата.