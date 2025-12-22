СМИ: Oxxxymiron* отказывается от частных выступлений

Российский рэп-исполнитель Мирон Федоров*, известный под псевдонимом Oxxxymiron*, почти полностью отказался от частных выступлений и участия в корпоративах.

Об этом в понедельник, 22 декабря, сообщил портал Super со ссылкой на осведомленный источник.

— Oxxxymiron* готов выступать, но в 99 случаях отказывает. За последние два года рэпер дал лишь одно частное выступление, которое прошло в очень закрытом формате за пределами России, — говорится в сообщении.

По данным журналистов, музыкант отказывается выступать в том числе на «нейтральных территориях», включая Дубай и Лондон, полностью прекратив сотрудничество с русскоязычной аудиторией, передает портал.

4 марта героини подкаста «Дочь разбойника» журналистки Насти Красильниковой, Виктория Кучак и Виктория Михайлова, обвинили Федорова* в изнасиловании. В частности, Кучак рассказала, что она встречалась с рэпером, когда ей было 13–14 лет. Их взаимоотношения прекратились после того как музыкант изнасиловал девушку в возрасте 16-ти лет в своей гримерке после концерта.

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.