Телохранитель Майкла Джексона объяснил появление поп-короля на фото с Эпштейном

Появившаяся в обнародованных материалах фотография Джеффри Эпштейна с Майклом Джексоном была сделана во время просмотра недвижимости во Флориде. Об этом сообщает The Mirror со ссылкой на Мэтта Фиддеса, бывшего телохранителя музыканта.

Как объяснил Фиддес, поп-король в то время не знал, кто такой Джеффри Эпштейн. Финансист-педофил оказался одним из владельцев домов, которые осматривал Джексон в ходе недельного тура по Палм-Бич в 2003 году. По словам телохранителя, присутствие певца в доме финансиста, как и на фото, было случайностью.

«Мы просто смотрели дома, так как Майкл хотел жить на Палм-Бич, чтобы быть ближе к своему другу Барри Гиббу», — написал Фиддес в социальных сетях. Он добавил: «Мы даже не знали, кто такой Эпштейн. Тогда он не был известен».

Фиддес, проработавший с Джексоном около десяти лет, настаивает, что тот просто был вежлив со всеми поклонниками и не отказывался от фотографий. При этом он никогда не входил в круг общения финансиста.

«Эпштейн не был вхож в финансовые круги Майкла», — заявил охранник и назвал все спекуляции чепухой.

В других опубликованных документах министерства юстиции США нет каких-либо обвинений или намеков на возможные связи Майкла Джексона и Джеффри Эпштейна. Новые документы из дела Эпштейна были опубликованы 19 декабря. Среди них есть тысячи снимков, которые поливают свет на отношения финансиста, которого не стало в 2019 году, со многими высокопоставленными личностями.

Ранее шведская королевская семья была вынуждена второй раз прокомментировать контакты принцессы Софии с осужденным финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном. Представители семьи подтвердили, что принцесса встречалась с Эпштейном «несколько раз около 2005 года», но контакты прекратились 20 лет назад.