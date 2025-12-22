Товстик рассказала, как открылась правда о романе мужа с Дибровой

Бывшая жена миллиардера Романа Товстика Елена рассказала в интервью Ксении Собчак, как узнала об изменах мужа с Полиной Дибровой. Интервью с женщиной опубликовано на YouTube-канале Собчак.

По словам Товстик, об измене стало известно в аэропорту после возвращения с совместного отдыха на Алтае. На отдыхе, утверждает Елена, Товстик и Диброва проводили много времени вместе, хотя планировали посвятить отдых детям. По поведению пары она поняла, что муж и Диброва скрывают роман.

«Я его прижала в угол. Он начал метаться по комнате и в итоге сказал, что хочет развестись», — призналась Товстик.

Сын Елены, который тоже отдыхал на Алтае, рассказал матери о близкой связи отца с Дибровой. Он заявил, что отец жил в отдельном номере и «целыми днями ходил с Полиной».

В июле издание kp.ru сообщало, что жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина ушла от телеведущего к миллионеру Роману Товстику, мужу ее близкой подруги Елены. Роман и Елена Товстик официально развелись в конце сентября. Полина и Дмитрий Дибровы официально развелись также в сентябре 2025 года.

Также Товстик назвала размер алиментов после развода.