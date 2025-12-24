После новостей о госпитализации беременной Лерчек (Валерии Чекалиной) Super связался с отцом ребёнка — Луисом Сквиччиарини. Избранник блогера и бизнесвумен рассказал, что Валерии стало лучше, но всё же сохраняется риск операции.

«Валерия чувствует себя лучше и сейчас находится под наблюдением. Однако, если боль вернется, ей, скорее всего, потребуется операция. Её проблемы не связаны со стрессом. Мы все надеемся, что её состояние улучшится. Вчера суд разрешил нам посетить больницу. Ребенок вне опасности, он в добром здравии», — рассказал корреспонденту Super Луис Сквиччиарини.

Блогер Лерчек экстренно госпитализирована в Москве

Напомним, Лерчек подтвердила четвёртую беременность в конце ноября, явившись на очередное судебное заседание в облегающем платье, подчёркивающем её округлившийся живот. Тогда же блогер раскрыла, что отцом будущего ребёнка является её преподаватель по танцам.