Киркоров вышел в свет с синяком на шее

Народный артист России Филипп Киркоров вышел в свет с гематомой на шее. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал «Звездач».

Исполнитель прибыл на новогоднюю елку «Бал волшебных сказок» в черных брюках и ремне Louis Vuitton. Помимо этого, звезда надел черный кожаный бомбер с многочисленными рисунками и надписями.

При этом во время интервью корреспондент заметил на шее знаменитости синяк и спросил о его происхождении. В свою очередь Киркоров стал отрицать наличие кровоподтека. «Какой синяк? Это у меня татуировки. У меня все нормально. Не ищите того, чего нет», — заключил певец.

Ранее в декабре Киркоров снялся в шоу в кофте за 9 миллионов рублей. Внимание ведущих привлек наряд певца, состоящий из винтажного изделия Burberry.