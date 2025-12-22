Долг Игоря Петренко по алиментам превысил 1,5 млн рублей

© WomanHit.ru

Российский актер театра и кино Игорь Петренко вновь оказался в центе внимания из-за долгов по алиментам. Как выяснили журналисты издания «Газета.Ru», бывший муж Екатерины Климовой задолжал своим детям более 1,5 млн рублей. Последние три месяца он совсем перестал платить.

В сентябре 2025 года Игорь был должен 1,3 млн рублей. За осень он не погасил этот остаток, поэтому к декабрю общая сумма долга достигла 1 539 956 рублей. Ситуация повторяется уже не в первый раз. В июне Петренко почти полностью закрыл счета, оставив лишь 15 тысяч рублей. Однако всего через месяц задолженность снова стала миллионной.

Помимо алиментов, у Петренко появились новые проблемы. С него требуют еще 33 тысячи рублей по трем другим делам. Сюда входят штрафы за неоплаченную парковку и исполнительные сборы.

Напомним, Екатерина Климова и Игорь Петренко воспитывают двоих сыновей — Матвея (2006 года рождения) и Корнея (2008 года рождения). Точный размер алиментных выплат бывшие супруги держат в секрете. Их брак распался летом 2013 года. Сейчас Игорь Петренко женат на Кристине Бродской. Супруги воспитывают трех общих дочерей.