Раскрыт гонорар Долиной за выступление

Народная артистка России Лариса Долина может выступить на частном мероприятии 1 января за пять миллионов рублей. Об этом пишет «Абзац» со ссылкой на представителей ивент-агентства.

Собеседники издания рассказали, что директор певицы подтвердил возможность проведения концерта и обозначил многомиллионный гонорар. При этом из-за скандалов вокруг Долиной ее представитель настаивает на выполнении нескольких условий. Организаторам необходимо предоставить свои данные, а также подписать договор о неразглашении.

«В связи с известными событиями они хотят чуть больше уверенности в том, для кого будет это выступление», — пояснили в агентстве.

Ранее сообщалось, что Долина на выступлениях после судов за квартиру столкнулась с неодобрением публики. Теперь ее выход на сцену сопровождается не громкими аплодисментами, а свистом и неодобрительным гулом или же вовсе молчанием.