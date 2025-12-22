Киркоров назвал преподнесенные им самые дорогие подарки

Народный артист России Филипп Киркоров в шоу «Натальная карта» назвал преподнесенные им самые дорогие подарки. Соответствующий выпуск доступен на сервисе «VK видео».

Ведущая программы Олеся Иванченко отметила, что певец является достаточно щедрым человеком. Киркоров, в свою очередь, подтвердил это признался, что дарил машины иностранных марок, бриллианты и украшения. Кроме того, по его словам, он всегда закрывает счет в ресторанах.

Ранее сообщалось Киркоров снялся в «Натальной карте» в кофте люксового бренда Burberry. Ее стоимость достигает 9,4 миллиона рублей.