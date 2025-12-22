Звезда шоу на ТНТ раскрыл полученный от Зеленского совет

Известный юморист из Израиля и звезда шоу «Comedy Баттл» на канале ТНТ Илья Аксельрод заявил, что во время съемок в украинской телепрограмме «Рассмеши комика» он получил совет от будущего президента Украины Владимира Зеленского, который тогда был судьей проекта. Об этом он рассказал YouTube-каналу «Рада и терки».

По словам Аксельрода, ситуация произошла после неудачного выступления в «Рассмеши комика»: как уточнил юморист, над его шутками никто не смеялся.

«Меня не отправили домой, а Зеленский сказал: "Поговори на другую тему. Ты выбрал просто тему, которая тут непонятна"», — раскрыл он полученный совет.

Аксельрод также указал, что начал выступать в «Рассмеши комика» после участия в российских проектах «Comedy Баттл» и Comedy Club.

Путин назвал Зеленского «талантливым артистом»

Ранее Аксельрод заявил, что в Израиле существует армейская цензура. Комик добавил, что в стране «есть вещи, которые нельзя говорить».

Аксельрод с шести лет жил в Израиле. Он играл в Израильской лиге КВН. В 2012 году комик участвовал в шоу «Comedy Баттл» и дошел до финала. Также Аксельрод участвовал в проекте Comedy Club.