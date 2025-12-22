Киркоров снялся в шоу в кофте за 9 миллионов рублей

Народный артист России Филипп Киркоров в кофте почти за 9 миллионов рублей снялся в астрологическом шоу «Натальная карта» с Олесей Иванченко и Дмитрием Журавлевым. Соответствующее видео опубликована на сервисе «VK видео».

Внимание ведущих привлек наряд певца, состоящий из винтажного изделия Burberry, стоимость которого достигает 100 тысяч евро (9,4 миллиона рублей).

По словам Киркорова, он купил вещь задолго до нынешнего всплеска интереса к архивным коллекциям и долгое время не носил ее и держал в гардеробе.

«Так вас в этом грабануть могут. Вы с охраной вот это носите?» — пошутила Иванченко.

Ранее в декабре Киркоров надел на кинопремьеру костюм лаваша. Певец вышел на красную дорожку перед показом фильма «Невероятные приключения Шурика».