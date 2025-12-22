«Тяжелые последствия»: названа истинная причина кардинальных изменений Глюкозы

Никита Бородкин

Нарколог Василий Шуров прокомментировал изменение образа певицы Глюкозы (Наталья Чистякова-Ионова). Как сообщает Starhit, доктор убежден, что виной всему именно употребление наркотических веществ.

«Тяжелые последствия»: названа истинная причина кардинальных изменений Глюкозы
© РИА Новости

По мнению Шурова, никакие другие препараты или душевные переживания не могут влиять на человека подобным образом. Кроме того, он обратил внимание на личностные характеристики Натальи, низкий уровень образования и самоконтроля, которые проявились в полную меру после разрыва сотрудничества с продюсером Максимом Фадеевым.

«В следующем году ей будет 40 лет. При этом очень нестабильное поведение, детьми не занимается. Старшая дочь еле закончила девять классов. <…> Человек неумный, распущенный, еще и наркозависимый. Вот мы видим результат. Возможно, ее остановят более тяжелые последствия», — заявил специалист.

Нарколог отрицает, что причиной изменений может быть алкоголь, употребляемый вместе с антидепрессантами — спиртное подобных последствий не вызывает.

«Ей новые песни никто не пишет, старые она петь не может, с Максимом Фадеевым она разругалась. Дело серьезное. А наркотики вызывают деградацию мозга, человек ведет себя эксцентрично. Все странное ему кажется оригинальным. Мозг деградирует из-за сильных наркотиков. Отсюда такое поведение», — заявил нарколог.

Напомним, что смена имиджа Глюкозы началась после скандального концерта артистки в Красноярске, где она предстала перед публикой в неадекватном виде. В оправдание артистка заявила, что виной стал прием антидепрессантов на фоне тяжелых душевных переживаний.

Певица Глюкоза вступила в конфликт с группой SEREBRO

Поклонники считают, что артистка страдает от наркотической зависимости. Сама Чистякова-Ионова отрицает подобную версию, заявляя, что изменения связаны с поиском себя в творчестве.