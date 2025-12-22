«Тяжелые последствия»: названа истинная причина кардинальных изменений Глюкозы

Нарколог Василий Шуров прокомментировал изменение образа певицы Глюкозы (Наталья Чистякова-Ионова). Как сообщает Starhit, доктор убежден, что виной всему именно употребление наркотических веществ.

По мнению Шурова, никакие другие препараты или душевные переживания не могут влиять на человека подобным образом. Кроме того, он обратил внимание на личностные характеристики Натальи, низкий уровень образования и самоконтроля, которые проявились в полную меру после разрыва сотрудничества с продюсером Максимом Фадеевым.

«В следующем году ей будет 40 лет. При этом очень нестабильное поведение, детьми не занимается. Старшая дочь еле закончила девять классов. <…> Человек неумный, распущенный, еще и наркозависимый. Вот мы видим результат. Возможно, ее остановят более тяжелые последствия», — заявил специалист.

Нарколог отрицает, что причиной изменений может быть алкоголь, употребляемый вместе с антидепрессантами — спиртное подобных последствий не вызывает.

«Ей новые песни никто не пишет, старые она петь не может, с Максимом Фадеевым она разругалась. Дело серьезное. А наркотики вызывают деградацию мозга, человек ведет себя эксцентрично. Все странное ему кажется оригинальным. Мозг деградирует из-за сильных наркотиков. Отсюда такое поведение», — заявил нарколог.

Напомним, что смена имиджа Глюкозы началась после скандального концерта артистки в Красноярске, где она предстала перед публикой в неадекватном виде. В оправдание артистка заявила, что виной стал прием антидепрессантов на фоне тяжелых душевных переживаний.

Поклонники считают, что артистка страдает от наркотической зависимости. Сама Чистякова-Ионова отрицает подобную версию, заявляя, что изменения связаны с поиском себя в творчестве.