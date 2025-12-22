Анна Семенович высказалась о воспитании детей: «Нужно давать детям удочку»

Певица и телеведущая Анна Семенович поделилась в своём Telegram-канале размышлениями о воспитании детей. Она заявила, что «детям нужно давать удочку» и позволять им самостоятельно преодолевать все преграды.

По словам Семенович, именно жизненный опыт, полученный благодаря спорту и непростому детству, научил её никогда не сдаваться и справляться с проблемами.

«Вот в жизни, даже когда трудно сейчас, уже будучи взрослым человеком, я говорю: кто-то уже, наверное, сдался бы миллион раз, а я всё равно умею преодолевать трудности», — призналась артистка.

Семенович убеждена, что нужно с самого детства приучать детей не сдаваться и двигаться вперёд несмотря ни на что.

«Детям нужно давать удочку и учить их ловить рыбу, потому что вы всю жизнь не сможете им соломку подстилать», — отметила певица.

Напомним, что у Анны Семенович нет собственных детей, и она ни разу не была замужем. Однако иногда артистка делится фотографиями с крестником, которого очень любит.

