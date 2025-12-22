Вот чего на самом деле боится униженная Лариса Долина: эта потеря невосполнима

Верховный суд на днях поставил точку в громком деле о квартире Ларисы Долиной. Высшая судебная инстанция встала на сторону покупательницы недвижимости певицы Полины Лурье и сохранила за ней право собственности.

При этом Верховный суд отказал Ларисе Долиной в оспаривании сделки. Кроме того, Мосгорсуд должен рассмотреть дело о принудительном выселении певицы, если она откажется добровольно покинуть жилище. В постановлении говорится, что прославленная артистка не проявила разумной осмотрительности и должна была осознавать юридические последствия своих действий.

Известный психолог Вероника Степанова проанализировала личность Ларисы Долиной и объяснила, что певица относится к такому типу личности, который считает свое мнение единственно верным. Такого человека переспорить практически нереально.

Безусловно, подчеркнула Степанова, у Долиной есть немало положительных качеств: она волевая, целеустремленная, с прекрасным чувством юмора, жизнелюбивая, энергичная, с близкими людьми очень теплая женщина. Однако, отметила психолог, певица может быть и холодной, эгоистичной, нетерпимой, жестокой и даже злой.

При этом, уверена Вероника Степанова, больше всего на свете Лариса Долина боится потерять народную любовь, признание и оказаться аутсайдером. Кроме того, по мнению эксперта, артистка не желает стареть, не принимает свою внешность (которую якобы не раз перекраивала), а еще страшно скупа.

Степанова подметила, что во многих своих интервью Долина часто упоминает тему денег. Вероника прямо заявила, что у артистки есть пунктик на финансах, хотя та является далеко не бедным человеком, и, считает психолог, именно жадность привела певицу к такому печальному концу. Степанова высказала мнение, что Долина уже не сможет отмыться от скандала с продажей квартиры Лурье и народную любовь уже не вернет.