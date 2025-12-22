Раскрыт «грязный секрет» Пугачевой

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман предположил, зачем противникам России поддерживать Аллу Пугачеву. Как сообщает «Царьград», он раскрыл «грязный секрет» на подкасте у главы ФПБК Виталия Бородина.

В новом выпуске шоу «Бородин в эфире» Вассерман высказался о статусе Пугачевой. Обсуждая предположения о том, что артистка «находится на обеспечении» беглого олигарха Михаила Ходорковского* (признан Минюстом РФ иностранным агентом, включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), депутат предположил, зачем ему это нужно.

«Это делается в надежде, что она до сих пор популярна и может влиять на мнение. Другое дело, что это давно не так... Она сошла со сцены не только из-за здоровья, а потому что ее влияния не хватало, чтобы давить конкурентов», — заявил Вассерман.

Депутат считает, что сейчас беглая певица отражает позицию, которую можно назвать «слепотой эмигранта». В такой ситуации человек, покинувший страну, продолжает судить о ней по устаревшим представлениям и воспоминаниям, игнорируя российские реалии.

Состояние 76-летней Аллы Пугачевой ухудшилось

Телеканал напомнил, что Бородин подал иск с требованием лишить Пугачеву звания народной артистки СССР. По мнению главы ФПБК, после скандального интервью уполномоченные органы должны были возбудить уголовное дело — в словах певицы общественник усмотрел «ряд нарушений статей Уголовного кодекса России». В их числе критика страны и обеление террориста Джохара Дудаева.

«Она прекрасно отдает отчет своим действиям, более того, получает деньги за критические высказывания в адрес России», — заявлял Бородин.

А деньги певице нужны. По сообщениям СМИ, недавно артистка приобрела виллу в Болгарии за 515 тысяч евро — это около 48 млн рублей. На фоне этого у пользователей соцсетей возник вопрос: откуда у Пугачевой такие средства, если за последние годы она понесла немало трат.

Известно, что певица получала пенсию в размере 67 тысяч рублей. Сумма складывается из городского социального стандарта и доплаты за звание народной артистки. Однако главные доходы Пугачевой — авторские отчисления за композиции. По оценкам экспертов, минимальный годовой доход певицы от отчислений составляет около 28 млн рублей. Информация стала резонансной — пользователи соцсетей выражают недоумение, почему знаменитость, публично критикующая страну, продолжает получать из России такие значительные суммы.

