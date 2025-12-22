Черный список КВН и бывший коллега в ВСУ: как живет Ольга Картункова

На прошлой неделе в России состоялась премьера фильма «Елки-12», в котором сыграла комедийная актриса и бывшая кэвээнщица Ольга Картункова. Портал News.ru рассказал, как складываются карьера и личная жизнь актрисы.

Главное о Картунковой

Ольга Картункова родилась 4 марта 1978 года в Ставропольском крае. Окончила юридический факультет по специальности «Делопроизводитель», затем стала методистом по работе с детьми в доме культуры и начала играть в КВН.

В 2010 году Картункова возглавила команду КВН «ГородЪ ПятигорскЪ». В том же году команда стала чемпионом Первой лиги КВН. В 2013-м «ГородЪ ПятигорскЪ» выиграл Высшую лигу КВН и музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН».

В 2014 году Картункова стала актрисой комедийного шоу «Однажды в России» на ТНТ. С 2016-го снимается в кино.

Личная жизнь

С 1997-го по 2018 год актриса была замужем за Виталием Картунковым. В браке родились двое детей - сын Александр и дочь Виктория.

В 2023 году стало известно о новых отношениях Картунковой. По данным «Комсомольской правды», в интервью Иде Галич актриса рассказала, что знакома с этим человеком с детства и он смотрит на нее по-особенному - «словно боится, что ее украдут».

«Я забыла текст - он за кулисами может мне выкрикнуть этот текст. Он мой директор, он со мной ездит по всем концертам», - отмечала Картункова.

Как актрисе удалось похудеть на 84 килограмма

Картункова отмечала, что сталкивалась с травлей из-за веса и даже думала о прекращении телекарьеры. По данным News.ru, в одном из интервью Картункова рассказала, что решила похудеть на фоне перелома ноги и угрозы осложнений.

«До сих пор я хожу в протезе. У меня висячая стопа. И это нужно все контролировать. Тяжело, нога отекает. <…> Мне сказали, что-либо я вообще лишусь ноги, либо у меня хотя бы что-то останется. И в Москве делали операцию, и в Израиле. Я была вынуждена похудеть! А потом, когда уже начала сбрасывать вес, я поняла, что это довольно-таки неплохо», - признавалась актриса.

Картункова заявила, что сбросила вес после двух лет «труда, бассейна и болячек».

«Не дай Бог никому. Итог - минус 84 килограмма», - подчеркивала она.

«Черный список» КВН

В 2023 году Картункова рассказала, что попала в «черный список» КВН после участия в шоу «Игра» на ТНТ, которое напоминало концепцию КВН и было закрыто до окончания сезона.

«Я знаю, что были списки: «Не пускать на сочинский фестиваль». Кто-то мне сказал, что я в этих списках. Мне так было обидно. Собственно говоря, мы ничего смертельного не сделали, мы продолжили играть. Это в нас сидит», - отмечала актриса.

Бывший коллега в ВСУ

В шоу «Однажды в России» вместе с Картунковой играл украинский актер, экс-участник КВН Игорь Ласточкин. В феврале 2025 года актер сообщил, что присоединился к ВСУ. В комментарии News.ru Картункова заявила, что «не знает» этого человека.