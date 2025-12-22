Стало известно, почему отменили первый сольный концерт Долиной в новом году

Долина активно участвует в фестивалях и сборных выступлениях, включая запись телешоу «Рождество с Григорием Лепсом», которая вышла 21 декабря. В регионах она провела мини-тур «Юбилей на бис!».

KP.RU пишет, что Лариса Долина редко даёт концерты, так как её популярность уступает звёздам с «хитовым репертуаром». Тем не менее, она продолжает гастролировать для заработка.

Концерт в Туле, запланированный на 4 января 2026 года, отменили из-за низкого спроса. Тула редко привлекает звёзд, а Москва находится всего в 2,5 часах на электричке. Зал на 724 места заполнили лишь на 349 мест, что меньше половины. Организаторы не смогли позволить себе убытки, поэтому концерт отменили под предлогом «технических причин» или «невозможности выступления артиста».

Местные жители утверждают, что билеты предлагали со скидками, но их не купили. Цена билетов варьировалась от 3500 до 7500 рублей. По слухам, продали гораздо меньше билетов, чтобы скрыть катастрофические продажи.

Долина впервые вышла на сцену после объявления решения суда о квартире

Долина потеряла деньги из-за отмены концерта в Туле. Артист получает 50% гонорара заранее, остальные — по прибытии. Если концерт отменяют из-за плохих продаж, предоплата возвращается. У Долиной запланировано 12 концертов на декабрь-июнь, но при продаже менее 50% билетов концерт отменяют.

Концерт к 90-летию Гурченко перенесли с декабря на март, исключив Долину из афиши из-за её занятости. Она преподает, руководит академией, организует мероприятия и участвует в телесъемках.

Скандал вокруг «нехорошей квартиры» Долиной может повлиять на её карьеру.