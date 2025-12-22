Елена Товстик назвала причину, по которой муж изменил ей

Елена Товстик, бывшая жена нового возлюбленного Полины Дибровой Романа Товстика, считает, что муж начал изменять ей из-за того, что она «постоянно была беременной». Таким мнением она поделилась в свежем интервью Ксении Собчак. Оказывается, мужчина был против любой близости, пока его супруга вынашивала ребёнка.

Девушка утверждает, что для неё секс — это не измена. Именно поэтому она намеренно не искала свидетельства его неверности, а на какие-то вещи закрывала глаза. Для Елены было важно сохранить семью. По её словам, спустя долгие годы любовь — это не только про близость. Её и Романа связывало нечто большее, чему якобы завидовала Диброва.

Елена Товстик заподозрила Дмитрия Диброва в продаже экс-супруги

«Я не считаю секс изменой. Я в это не лезла, специально ничего не искала. Делала вид, что не замечаю… После нескольких лет любовь — это уже уважение, нас связывали семья и ценности. Полина завидовала этой жизни», — высказалась она.

Напомним, Роман и Елена Товстик были вместе 22 года. Они начали бракоразводный процесс почти сразу после того, как стало известно о романе бизнесмена с Полиной Дибровой. Несмотря на то, что Елена Товстик открыто винит Полину Диброву в своём разводе, сама блогер свою причастность к этому отрицает. В нескольких интервью она настаивала на том, что проблемы в семье Романа и Елены начались задолго до того, как у Полины появились чувства к бизнесмену.