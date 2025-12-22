Жена Бари Алибасова высказалась о состоянии продюсера

Супруга продюсера Бари Алибасова Елена Калинина опровергла сообщения об ухудшении его состояния. Ее комментарий передает «Абзац».

По словам Калининой, медиаменеджер занят работой над новыми проектами и чувствует себя хорошо. Жена музыканта подчеркнула, что он давно соблюдает определенную диету, которую нарушает только по праздникам.

«Салат оливье и всякие вкусности можно. Алкоголь исключен окончательно», — пояснила она.

22 декабря Mash сообщил, что Алибасову запретили употреблять алкоголь в Новый год из-за язвы желудка после отравления выпитым средством для прочистки труб «Крот». 78-летний продюсер якобы пожаловался медикам на изжогу и сильные боли в животе после приема пищи, после чего ему назначили специальную диету.