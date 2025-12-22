Бари Алибасову установили запрет

Врачи запретили российскому продюсеру Бари Алибасову пить алкогольные напитки на Новый год — у музыканта наблюдаются серьезные проблемы с желудком после отравления очистителем. Об этом в понедельник, 22 декабря, сообщили в Telegram-канале Mash.

Недавно 78-летний артист начал жаловаться на сильные боли в животе. На протяжении нескольких лет Алибасов живет с язвой, однако сейчас состояние ухудшилось.

Он чувствует боль при каждом приеме пищи, а также сильную изжогу. Специалисты назначили Алибасову диету и запретили спиртные напитки — иначе может открыться желудочное кровотечение, уточнили в публикации.

Ранее в СМИ сообщали, что Алибасов якобы экстренно обратился к медикам из-за сильных головных болей. Позже супруга продюсера Елена рассказала, что шоумен с юмором отнесся к слухам о госпитализации.

Кроме того, в июне также появлялась информация о том, что музыкант обратился за помощью к врачам — его беспокоили проблемы с сердцем. Уточнялось, что врачи планировали держать артиста под наблюдением до улучшения состояния здоровья.