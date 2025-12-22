Максим Матвеев показал редкое фото с Елизаветой Боярской

Актер Максим Матвеев показал редкое фото с женой Елизаветой Боярской. Артист выложил пост в своем Telegram-канале. 20 декабря Елизавете Боярской исполнилось 40 лет. В честь такого события Максим Матвеев поделился их совместным фото на сцене театра в Санкт-Петербурге. Актер рассказал, что его супруга в свой юбилей играла в спектакле "Вишневый сад", пока он сидел в зале.

"Это просто калейдоскоп чувств… День рождения на сцене — это особый праздник. Но когда это еще и возвращение легендарного спектакля в своем первоначальном составе — это катарсис. С днем рождения, девчонка. Со старой новой премьерой МДТ. Это волшебный вечер. Радуюсь за тебя! Пускай и дальше все желания и мечты сбываются с такой же легкостью, радостью, трепетом и вдохновением. Люблю! Ура!" — подписал снимки Матвеев.

Звезды состоят в браке с 2010 года. Пара познакомилась на пробах фильма "Не скажу". Боярская признавалась в интервью, что влюбилась в мужа с первого взгляда. У актера при встрече не возникло таких чувств — тогда он был женат на коллеге Яне Сексте. Однако во время съемок у них завязался роман, и в 2009 году Матвеев развелся с супругой. Через год звезда "Триггера" официально зарегистрировал отношения с Боярской.

У пары двое общих детей: их старшему сыну Андрею 13 лет, а младшему Григорию 6 лет.