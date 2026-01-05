Муж-механик, гепатит С и потеря ребенка: что известно о звезде «‎Скорой помощи»

Актриса Екатерина Волкова никогда не скрывала детали своей биографии. В интервью и публичных она неоднократно подробно делилась событиями из свой личной жизни. «‎Рамблер» расскажет о том, через что прошлось пройти известной артистке.

© Кадр из сериала

Детство и семья

Екатерина Волкова родилась 16 марта 1974 года в Томске. Ее родители не имели отношения к искусству: мать работала врачом, отец был инженером. В семье росли трое детей — сама Екатерина, а также ее брат и сестра. Несмотря на техническую профессию, отец увлекался музыкой и играл на баяне. По воспоминаниям актрисы, музыкальные вечера по выходным стали важной частью домашней жизни и во многом определили интерес детей к творчеству.

Позднее семья переехала в Тольятти. В этот период родители приняли решение развестись. Отец ушел из семьи к другой женщине, и, как признавалась Волкова, этот уход стал для нее серьезной психологической травмой и повлиял на ее дальнейшее восприятие близости и доверия в отношениях.

Токсичный первый брак

Будущего первого мужа Екатерина встретила в Тольятти, когда еще была несовершеннолетней. Алексей работал механиком на автомобильном заводе и занимался перевозками. Отношения развивались стремительно, несмотря на отсутствие общих интересов, судимость мужчины за угон автомобиля и его вспыльчивый характер.

После заключения брака у пары родилась дочь Валерия. С появлением ребенка в семье начали нарастать конфликты. По словам Волковой, супруг стал проявлять интерес к ее подруге, а попытки обсудить ситуацию все чаще заканчивались агрессией. Актриса признавалась, что долго терпела побои и унижения, надеясь сохранить семью ради дочери.

Решение поступать в театральный институт стало поворотным моментом. Алексей категорически выступил против ее творческих планов. Узнав о поступлении, он устроил скандал, который закончился тяжелым избиением. Волкова была госпитализирована с сотрясением мозга и провела несколько недель в больнице. После этого она окончательно ушла от мужа, забрав ребенка.

Учеба и переезд в Москву

После расставания c жестоким мужем Екатерина поступила в Ярославский театральный институт. Учеба давалась ей легко, параллельно она участвовала в спектаклях. Однако спустя два года актриса поняла, что не хочет ограничиваться работой в провинциальном театре.

Она переехала в Москву и начала поступать в столичные вузы. В ГИТИСе, учитывая ее предыдущий опыт и жизненные обстоятельства, ей разрешили продолжить обучение сразу на третьем курсе. После окончания института Волкова начала работать в театре и постепенно получила признание в профессиональной среде.

Отношения с Эдуардом Бояковым

В Москве у Волковой начались отношения с режиссером Эдуардом Бояковым. Их сблизила совместная работа. При этом Бояков был значительно старше, находился в браке и воспитывал дочь. По словам актрисы, его супруга знала о происходящем и не препятствовала этим отношениям.

Пара много времени проводила вместе, путешествовала, увлекалась восточной философией. Со временем отношения стали источником постоянного напряжения. Беременность Волковой стала критическим моментом: по ее словам, Бояков настоял на ее прерывании. Позже актриса называла это решение одним из самых тяжелых в своей жизни.

Кроме того, режиссер стремился скрыть их связь и ограничивал ее профессиональную активность, настаивая на отказе от съемок в кино. Расставание произошло после того, как Бояков начал отношения с другой женщиной.

Брак с Сергеем Члиянецом

Следующим официальным мужем Волковой стал продюсер Сергей Члиянец. Решение о регистрации брака было принято импульсивно: актриса согласилась выйти замуж при условии, что свадьба состоится немедленно. Благодаря возможностям Члиянеца регистрация прошла уже на следующий день.

Однако этот союз также оказался непрочным. Во время беременности Волкова потеряла ребенка на четвертом месяце из-за воспалительного процесса. Врачи были вынуждены спасать ее жизнь, и, по словам актрисы, во время переливания крови она заразилась гепатитом C. После произошедшего отношения в семье резко ухудшились, и супруги расстались.

Союз с Эдуардом Лимоновым

Особое место в жизни Волковой занимают отношения с писателем Эдуардом Лимоновым. Актриса давно интересовалась его творчеством и сама подошла к нему на одной из выставок. Общение быстро переросло в роман. В этот период Волкова решилась на радикальные изменения во внешности и образе жизни.

Несмотря на совместное проживание, создать устойчивую семью не удалось. Лимонов, по словам актрисы, не был готов к стабильности и ответственности. Он не разделял ее планов, связанных с будущим. Сын Богдан родился, когда отношения его родители еще были в отношениях, однако беременность не улучшила ситуацию. Вскоре Лимонов и Волкова разошлись, и уже после их расставания Екатерина родила дочь Александру.

Дети и внуки

Так, Екатерина Волкова воспитала троих детей. Сын Богдан учится в МГИМО по направлению «Международная политика», увлекается шахматами и гуманитарными дисциплинами. Дочь Александра в детстве занималась музыкой и вокалом, позже перевелась в школу с углубленным изучением английского языка.

Сложнее всего у актрисы складываются отношения со старшей дочерью Валерией. После школы девушка поступила в университет Марбурга в Германии, изучала социологию и психологию, некоторое время жила в Европе, затем вернулась в Россию. В 2022 она родила сына, в воспитании которого любящая бабушка тут же начала принимать активное участие.

Позже Валерия родила еще двоих детей, однако ее возлюбленный-бизнесмен ограничил теще контакт с внуками. Сама Волкова причину такого негативного поведения в свой адрес не знает.

«‎Я в ужасном состоянии от того, что не вижу ни дочери, ни моего любимого внука, который тоже хочет ко мне. Мне кажется, это дикая несправедливость», — поделилась в беседе с изданием Starhit звезда.

Волкова заявила, что ситуация с каждым разом усугубляется все больше — контакт с дочерью и внуками становится все реже. Она призналась, что рассматривает возможность обращения в суд, чтобы восстановить контакт с семьей.

