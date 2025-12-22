Лазарева* обжаловала приговор за оправдание терроризма

Телеведущая Татьяна Лазарева* направила апелляционную жалобу в Верховный суд России. Она оспаривает ранее вынесенный приговор по уголовному делу об оправдании терроризма.

Судебная инстанция уже назначила дату заседания для рассмотрения доводов защиты. Процесс по делу журналистки в высшей судебной инстанции страны начнётся во второй половине следующего месяца.

«Вынесено постановление о назначении судебного заседания. Слушание назначено на 20 января 2026 года», — следует из официальных данных суда, передаёт РИА Новости.

Ранее сообщалось, что защита Лазаревой* обжаловала её заочный приговор по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.

* Включена в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 22.07.2022.