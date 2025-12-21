Долина начала стремительно терять поддержку зрителей

Российская певица Лариса Долина на первых после судов за квартиру выступлениях столкнулась с неодобрением публики. Теперь ее выход на сцену сопровождается не громкими аплодисментами, а свистом и неодобрительным гулом, или же вовсе молчанием. На это обратило внимание издание «Абзац».

На опубликованных кадрах видно, что, когда артистка вышла на сцену, в зрительном зале на это практически никак не отреагировали. Раздалось лишь несколько хлопков.

«Публика демонстративно игнорирует ее выступления», — пишет «Абзац».

Долина впервые вышла на сцену после объявления решения суда о квартире

Долина 21 декабря впервые вышла на сцену после объявления решения Верховного суда по квартире, которую продала исполнительница. Она выступила на концерте «Рождество Григория Лепса».