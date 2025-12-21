Погребняк выступила против «публичной порки» бывших мужей и жен

Мария Погребняк написала в Telegram-канале, что не будет выставлять напоказ все прегрешения своего бывшего мужа, футболиста Павла Погребняка.

© РИА Новости

Погребняк объяснила, что ради детей не планирует публично изображать себя безупречной, а бывшего -супруга — плохим человеком, пишет gazeta.ru.

«Конечно, есть обиды и претензии — как и у любой женщины после развода. Но это мои чувства, и я не собираюсь трясти бельем. Особенно из-за сыновей. Они любят папу, гордятся им — и я никогда не разрушу эту веру», — отметила блогер.

Мария и Павел Погребняк развелись в 2023 году. В их браке родилось трое сыновей. 1 сентября 2024 года модель официально оформила брак с бизнесменом Игорем Головинским. А через четыре дня она родила мальчика, которого назвали Владимиром.

Блогер и бизнесвумен Мария Погребняк 17 ноября отметила свой день рождения. В этом году многодетной маме исполнилось 37 лет