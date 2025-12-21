Овсиенко рассказала о сыне и внуке

Татьяна Овсиенко в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ рассказала о своей семье. Родить ребенка самостоятельно ей не удалось. Зато в браке с продюсером Владимиром Дубовицким был усыновлен трехлетний мальчик из детского дома.

© РИА Новости

У ребенка, которого звали Игорем, был врожденный порок сердца — они оплатили сложную операцию, потом была длительная реабилитация. Но в итоге недуг отступил, пишет super.

В подростковом возрасте мальчик переехал в США, где жил его отец. Татьяна объяснила, что парню требовалось мужское воспитание, но и она связи с ним не теряла.

Сейчас Игорь уже сам отец 10-летнего Алекса. Внук Овсиенко занимается борьбой и увлекается музыкой. К сожалению, брак Игоря распался, но и с сыном, и с бывшей супругой сложились теплые отношения.

Певица надеется на скорую встречу - Игорь собирается прилететь в Россию уже в будущем году.

Ранее Татьяна Овсиенко рассказала о расставании с гражданским мужем Александром Муркуловым, которого несколько лет ждала из тюрьмы. По словам 59-летней исполнительницы хита «Колечко», они с мужем не ссорились, не устраивали друг другу сцен. Меркулов просто тайно собирал вещи и исчез.