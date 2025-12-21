Певец Филипп Киркоров в шоу «Натальная карта» впервые прокомментировал интернет-легенду о том, что он якобы является отцом модели Кендалл Дженнер.

Слух распространился осле того, как фолловеры обратили внимание на схожесть внешности Дженнер и Киркорова. Пользователи обнаружили и факт, что за год до рождения модели артист ездил по гастролям в США,

gazeta.ru.

Киркоров признался, что знает об этой сплетне. Он отметил, что правдивый человек, и не может поддерживать интригу, хотя эта история привлекает к нему дополнительное внимание. Он не имеет никакого отношения к Кендалл, а на гастроли ездил вместе с супругой – Аллой Пугачевой. Примадонна не допустила бы никаких интрижек.

