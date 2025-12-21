Шаврина рассказала о страшных трагедиях своей жизни

Екатерина Шаврина в программе «Новые русские сенсации» на НТВ рассказала о тяжелых событиях личной жизни. 83-летняя певица пережила несколько трагедий.

Народная артистка России никогда не сможет забыть, как весной 2014 года в ДТП погибла ее младшая сестра Таня. Старшая Рада чудом выжила и до сих борется с последствиями аварии. За рулем автомобиля была Екатерина Феоктистовна.

Певица пережила и покушение на собственную жизнь, информирует издание thevoicemag.

«Бандюга меня убивал в лифте. Вот здесь у меня ранение есть (на шее – прим.ред.). Я бежала к девочкам, спешила. Восьмое марта было, помню. Я зашла и стою к нему спиной, только хотела повернуться, сказать, что мне нужен четвертый этаж. И в это время — раз! И сюда вот. Все было в кровище там. У меня прямо потекло горячее», — сообщила Шаврина.

Грабители в 2019 году обчистили дом артистки. Вынесли ювелирные украшения, медали и ордена.

Но самая страшная беда случилась в мае 2025 года. Григорий, единственный сын Шавриной, умер из-за проблем с сердцем. В то время он отбывал тюремный срок за наркотики. Екатерина Феоктистовна настолько тяжело переживала его смерть, что была не состоянии поехать на похороны.

Народ бьет тревогу из-за молодого мужа Екатерины Шавриной

Екатерина Шаврина долгое время скрывала, что вышла замуж за мужчину по имени Александр, который на 30 лет моложе моложе ее. Нынешний муж Шавриной сначала долгое время был преданным поклонником, прежде чем стать ее супругом. По словам Екатерины, сейчас рядом с ней находится «преданный и заботливый мужчина».