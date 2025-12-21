Дочь Успенской впервые прокомментировала расставание с женихом

Татьяна Плаксина впервые публично высказалась о причинах расставания с бизнесменом Никитой Плотниковым. Первое время казалось, что у пары все складывается удачно. Татьяна жила с возлюбленным, они много времени проводили вместе, путешествовали и даже обсуждали свадьбу. Никита познакомил Татьяну со своей семьей.

Но Любовь Успенская с самого начала увидела в этом союзе некоторый мезальянс. По мнению королевы шансона, избранник дочери не соответствовал ее жизненному уровню и окружению. С мамой скоро согласилась и Татьяна, сообщает издание passion.

«Мы просто говорим на разных языках. Я что-то объясняю, а человек не понимает ни слов, ни эмоций. Мне не нужен статус или деньги. Главное — чтобы человек вдохновлял. Я не в поиске мужчины, я самодостаточна», — резюмировала она.

Дочь Успенской заявила о готовности полюбить нищего

В свежем интервью Плаксина призналась, что даже не знакомится с парнями, которые зарабатывают меньше миллиона рублей в месяц. Наследница королевы шансона знает себе цену и не собирается терпеть рядом с собой «нищеброда». Таня отметила, что ее избранник должен будет как минимум трижды в год оплачивать отдых за границей и дарить ей ювелирные украшения от элитного итальянского бренда Bulgari.