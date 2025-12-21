Степаненко вновь появилась на ТВ

Елена Степаненко не комментирует свою сегодняшнюю жизнь. 72-летняя юмористка живет спокойной жизнью обеспеченной пенсионерки.

Но все же поклонники смогут увидеть Елену Григорьевну на ТВ с новым номером. Она приняла участие в выпуск телепроекта «Парад юмора» на телеканале «Россия», пишет «Комсомольская Правда».

Шоу состоит из скетчей артистов-юмористов «старой школы», где выступит и Елена Степаненко. Кроме того, Степаненко ведет проект в паре с Кареном Аванесяном. Причастные к работе над выпуском говорят, что Степаненко прекрасно выглядит, сбросила еще несколько килограммов и с ними 15 лет возраста.

Степаненко много времени проводит в США с семьей близкой подруги, старшей дочери от первого брака Евгения Петросяна. Викторине Петросянц 56 лет, много лет назад она вышла замуж за американца, переехала в США, родила двух сыновей.

Ходят слухи, что имущество, полученное при разводе, юмористка завещала именно ей.

Как заверил продюсер Сергей Дворцов, скандальный развод с Петросяном не отразился на репутации Степаненко. В шоу-бизнесе к ней относятся хорошо. Вот только с бывшим мужем юмористка предпочитает не видеться.