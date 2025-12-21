Продюсер раскрыл причину невостребованности Николаева

На новогодние праздники Николаев оказался одним из самых невостребованных артистов. Музыканту пришлось снизить гонорар вдвое – с 10 до 5 миллионов рублей. Ценник певец поднял буквально недавно во время высокого спроса. Но клиенты оказались не готовы платить, и пошел обратный процесс.

Николаев не один с такой проблемой. Об этом «Абзацу» рассказал музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев.

«Этот год с точки зрения корпоративов в декабре достаточно скупой. Урезаются бюджеты, мероприятия переносятся до лучших времен, кто-то предпочитает праздновать в январе, когда все подешевле. Кто-то, например, Надежда Кадышева, ставит цену в 50 миллионов рублей с намерением отработать один заказ и закрыть этим сразу весь декабрь. Николаев тоже так хотел бы, но спроса нет, поэтому он сейчас скидывает цену. Думаю, что найдется еще с десяток имен, которые в декабре сидят без корпоративов», – пояснил Бабичев.

Ранее Игорь Николаев прокомментировал конфликт с Ксенией Собчак из-за нарушения ею авторских прав певца. Журналист использовала фрагмент песни Николаева в собственном шоу и получила счет, о чем потом публично заявила.

Николаев в интервью Лауре Джугелии объяснил, что у него есть договор с компанией, у которой авторские права в аренде и которая занимается наказанием нарушителей. Однако, если бы Ксения согласовала использование, Николаев, по его словам, смог бы разрешить ситуацию так, чтобы все остались довольны.