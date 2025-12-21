Прохор Шаляпин захотел уйти из публичной жизни

Газета.Ruиещё 1

Певец Прохор Шаляпин признался в подкасте Ивана Самохина, что задумался об уходе от публичности.

Прохор Шаляпин захотел уйти из публичной жизни
© РИА Новости

Шаляпин заявил, что продумывает план, как выйти из публичного мира. Артист желает, чтобы его переставали узнавать.

«В конце концов, не это делает счастливым человека. Творческая реализация — да. Я стал зарабатывать. Какая-то реализация творческого потенциала. Немножко не так, как хотелось бы. Это моя обида на коллег, которые пускали меня 15 лет спеть песню с «Огонек». <...> Но я наверстал. И сказать, что я без этого (публичности) жить не могу — это заблуждение», — поделился артист.

По словам Шаляпина, он окружен достаточно большим количеством людей, которые его любят. Певец также уверил, что не нуждается в деньгах. Как заявил исполнитель, он «достаточно себя монетизировал», чтобы жить безбедно.

Шаляпин также поделился своими способами бороться со стрессом. В него вошли принятие солевых ванн, употребление магния, солнце и отдых наедине с собой. Артист добавил, что магний нужно употреблять исключительно по рекомендации врача.

1